ИГ предупредило своих сторонников о готовящихся терактах в США и Европе

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Лондон, 8 июня. Спустя всего несколько часов после потрясшего Великобританию теракта на Лондонском мосту террористы «Исламского государства»* (международная террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) опубликовали в социальных сетях обращение к своим сторонникам в Европе и Соединенных Штатах, предупреждая о том, что вскоре последуют новые теракты.

«Уходите от тех мест, где собираются крестоносцы, — предупреждают мусульман по всему миру пропагандисты ИГИЛ*, — из мест, где собираются их военные, с их рынков. Эти места станут целями для солдат халифата, которые будут взрываться, направлять автотранспорт на людей и отрезать им головы». После вчерашнего двойного террористического нападения в Тегеране группировка сделала новое объявление: «Практически ежедневные нападения у вас на родине — только начало. Тысячи одиноких львов подготовлены в ваших странах, они ждут возможности напасть и мы ждем тоже».

Как отмечает International Business Times, эти заявления можно было бы считать пустыми угрозами, если бы подобные объявления в социальных сетях не предшествовали каждому крупному нападению террористов «Исламского государства» — подобные угрозы озвучивались практически перед каждой атакой ИГИЛ в Европе и пренебрежение ими дорого обошлось европейским странам.

* Организация запрещена на территории РФ.