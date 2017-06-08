Наряды ППС займутся ловлей беспилотников в четырех регионах России

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Москва, 8 июня. Ограничение полетов в четырех регионах России повлечет суровые наказания за любые попытки несанкционированного взлета. Запрет Росавиации распространяется и на беспилотники.И если квадрокоптеры весом более 30 килограммов «ловятся» локаторами, то легкие дроны засечь авиационными приборами на данный момент невозможно.

Поэтому Росавиация и Ространснадзор предложили «переложить» проблему дронов на сотрудников патрульно-постовой службы МВД. Теперь наряды ППС во время патрулирования территории, должны так же визуально определять попытки подъема беспилотников в воздух в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.

Отметим, что пока дроны остаются главной проблемой Госавианадзора. Поймать их практически невозможно. В управлении они просты, цены на них небольшие и доступны всем слоям населения.

