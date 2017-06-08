Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с авиакатастрофой

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Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением в Андаманском море самолета ВВС Мьянмы.

Путин обратился к главе Мьянмы Тхину Чжо со словами соболезнования в связи с трагедией.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета вооруженных сил Мьянмы, потерпевшего крушение над Андаманским морем», — констатировал российский лидер.

Глава России также передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям и близким погибших в этой ужасной катастрофе.

В четверг, 8 июня, у берегов Мьянмы обнаружены обломки самолета и останки тел погибших. По некоторым данным, на борту находились 122 человека.