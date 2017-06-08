Российский ученый: Луну создала инопланетная цивилизация

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Москва, 8 июня. Инопланетяне «подобрали» Луну в Солнечной системе и превратили ее из планеты в спутник Земли. Такую версию высказал российский астроном Владимир Коваль.

Ученый предполагает, что около 2-3 млрд лет назад носители внеземного разума прибыли в Солнечную систему и обнаружили Луну между Марсом и Юпитером, где сейчас располагается пояс астероидов. По мнению Коваля, естественный спутник Земли раньше был планетой с названием Фаэтон.

«Фаэтон был, но не взорвался, его переместили к Земле. Луна — это Фаэтон», — приводит его слова «Комсомольская правда».

Российский астроном уверен, что инопланетяне доставили Луну к Земле, поскольку увидели на нашей планете потенциальные возможности возникновения жизни.

Добавим, ранее американские уфологи засекли загадочный черный НЛО на поверхности Луны. Таинственный объект был снят аппаратом Moon Live Stream в прошлом году.