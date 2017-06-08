Стало известно, как попасть без билета на «Алые паруса» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 июня. Стало известно, кто сможет попасть без билета на главный бал России «Алые паруса», который традиционно проходит в Петербурге, сообщил исполняющий обязанности председателя по образованию Юрий Соляников.

Известно, что в этом году участие в «Алых парусах» должны принять порядка 32 тысяч выпускников. Однако мало кто знает, что каждый выпускник может провести с собой одного гостя.

Праздник состоится в ночь на 24 июня. Ведущими шоу станут Иван Ургант и Даша Александрова. Хедлайнером концерта станет группа «Мумий тролль», передает «Инфореактор».

Ежегодный праздник для выпускников начнется в 10 вечера 23 июня на Дворцовой площади.