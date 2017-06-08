Советские комедии и чай из самовара: День России отпразднуют в 19 парках Москвы

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Москва, 8 июня. День России отпразднуют в 19 столичных парках показами кино, чаепитиями и музыкальными фестивалями.

19 парков департамента культуры Москвы подготовили специальную программу ко Дню России. Так, робот Пушкин в «Кузьминках» будет читать посетителям стихи, будут организованы мастер-классы по изготовлению флага, а в «Эрмитаже» всех посетителей угостят чаем из двухметрового самовара.

В десяти парках пойдут бесплатные кинопоказы. В некоторых из них можно будет увидеть фильм «После тебя» с участием Сергея Безрукова, в Таганском парке — романтическую комедию 2015 года под названием «Без границ». В Лианозовском, Воронцовском и Петровском парках будут показывать любимые советские комедии, например, «Девчата» и «Свадьба в Малиновке», сообщает РИАМО.