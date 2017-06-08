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Общество
Власти Крыма объяснили, почему Джамала не может посетить родину

Власти Крыма объяснили, почему Джамала не может посетить родину

10:21  8 Июня 2017
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Власти Крыма объяснили, почему Джамала не может посетить родину

Симферополь, 8 июня. Певица Джамала не может приехать в Крым из-за давления украинских властей, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Власти Крыма отправили Джамале приглашение в республику, однако певица не может воспользоваться им.

«Мы по косвенным признакам видим, что Джамалу эти приглашения тронули, что она хочет побывать на родине, — цитирует Мурадова РИА Новости. — Мы очень сожалеем, что она, в силу давления на нее со стороны определенных киевских кругов, властей, каких-то служб, не приехала в Крым».

Власти Крыма объяснили, почему Джамала не может посетить родину

22 мая в Крыму скончался дедушка украинской певицы, победительницы международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Сусаны Джамаладиновой, больше известной как Джамала.

 

#джамала #мурадов
Катерина Тимошенская
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