Власти Крыма объяснили, почему Джамала не может посетить родину

В Избранное

Скопировать

Симферополь, 8 июня. Певица Джамала не может приехать в Крым из-за давления украинских властей, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Власти Крыма отправили Джамале приглашение в республику, однако певица не может воспользоваться им.

«Мы по косвенным признакам видим, что Джамалу эти приглашения тронули, что она хочет побывать на родине, — цитирует Мурадова РИА Новости. — Мы очень сожалеем, что она, в силу давления на нее со стороны определенных киевских кругов, властей, каких-то служб, не приехала в Крым».

22 мая в Крыму скончался дедушка украинской певицы, победительницы международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Сусаны Джамаладиновой, больше известной как Джамала.