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Добро пожаловать на Сайт http://riafan.ru/ (далее – Сайт). Необходимо внимательно прочитать настоящее Пользовательское Соглашение (далее – Соглашение), прежде чем начать пользоваться Сайтом.

Вы обязаны соблюдать условия настоящего Соглашения, заходя на данный сайт, используя любые сервисы и приложения, предлагаемые на сайте, его содержание. Пользуясь Сайтом, Пользователь подтверждает, что прочитал и выразил полное согласие (акцептовал) с условиями настоящего Соглашения без какого-либо изменения или изъятия, а также Пользователь обязуется использовать Сайт и информацию в нем, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, не вмешиваться в процесс работы Сайта.

Сайт http://riafan.ru/ (далее - «Сайт») использует файлы cookie и схожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям (далее - «Пользователи»), предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и контента Сайта, а также помогая получить нужную Пользователю информацию. При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов . Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать Сайт.

В случае, если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения и правилами, Вы не можете пользоваться Сайтом или использовать любые сервисы и приложения, предлагаемые на Сайте, а также его содержание.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между любым лицом, использующим какие-либо возможности Сайта, (далее – Пользователя) и Администрации Сайта далее Администрация и определяет условия использования Пользователями непосредственно Сайта, контента Сайта и услуга сайта (далее – Сервисами).

1.2. Все права на Сайт в целом и каждую его составную часть в отдельности, в том числе контент, а так же на использование сетевого адреса (доменного имени) http://riafan.ru/ принадлежат Администрации Сайта.

1.3. Администрация предоставляет доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и иными специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям отдельных Сервисов Сайта.

1.5. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации Сайта. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации Сайта может быть предоставлено только Администрацией, исключительно по письменному соглашению между Пользователем и Администрацией Сайта.

1.6. Настоящее Пользовательское Соглашение является публичной офертой и считается заключенным с момента, когда Пользователь начинает использовать какой-либо сервис/его отдельные функции, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме (Акцепт оферты), без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе пользоваться Сайтом. В случае если Администрацией Сайта были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить пользование Сайтом.

1.7. Условия Настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Такие изменения вступают в силу с момента опубликования новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование Сайта и Сервисов Сайта.

1.8. Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: http://riafan.ru/. Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет его изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.

2. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ

2.1. Информация размещенная на Сайте носит новостной характер, т.е. раскрывается для дополнительного информирования заинтересованных пользователей.

2.2. Администрация Сайта ни в коем случае не несет ответственности за любые убытки, ущерб, гражданскую ответственность или расходы, понесенные в результате использования информации находящейся на Сайте, включая, без исключения, любые возможные в этой связи неисправности, ошибки. Использование информации осуществляется пользователем на свой страх и риск. Ни при каких условиях, в том числе по небрежности, но не ограничиваясь ею, Администрация не несет ответственности за любой прямой, косвенный, случайный, преднамеренный или непреднамеренный ущерб.

2.3. Сайт может содержать сообщения о событиях, советы, мнения, отзывы, комментарии и другие публикации различных поставщиков информации. Администрация не определяет и не подтверждает точности или надежности любых советов, мнений, заявлений или иной информации, предоставляемой любыми поставщиками информации или любым другим физическим или юридическим лицом. Пользование любыми такими советами, мнениями, публикациями или иной информацией осуществляется Пользователем на свой риск.

2.4. Ни Администрация, ни сотрудники, поставщики информации или материалов, не несут ответственности ни перед одним пользователем или любым другим лицом за любые неточности, ошибки, пропуски, нарушения, удаления, дефекты, изменения или использование любых предлагаемых материалов или за их актуальность и точность.

2.5. Если пользователь не удовлетворен любыми материалами сайта или любыми условиями пользования, единственным и исключительным средством в распоряжении пользователя является добровольный отказ от использования Сайта.

3.ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ об использовании файлов cookie.

3.1. Во время просмотра любой страницы Сайта на ваш компьютер загружается сама страница, а также небольшой текстовый файл под названием "cookie".

Получаемая информация посредством "cookie"-файлов, помогает предоставлять услуги в наиболее удобном для Пользователя виде.

3.2. Файл "cookie" представляет собой небольшое количество данных, среди которых часто содержится уникальный анонимный идентификатор, посылаемый браузеру Пользователя компьютером сайта и сохраняемый на жестком диске компьютера Пользователя. Каждый сайт может посылать свои файлы "cookie" на компьютер Полдьзователя, если настройки браузера разрешают это. В то же время (чтобы сохранить конфиденциальность данных Пользователя ) браузер Пользователя открывает сайтам доступ только к собственным "cookie", но не позволяет им пользоваться такими же файлами "cookie", оставленными другими сайтами.

Сайт и поставщики услуг могут использовать на своих интернет-ресурсах различные типы файлов cookie.

· Функциональные файлы cookie служат для того, чтобы опознавать Пользователей, возвращающихся на Сайт. Они позволяют индивидуально подбирать содержание Сайта для Пользователей. Если Пользователь блокирует этот тип файлов, то это может повлиять на производительность и функциональность веб-сайта и может ограничить доступ к контенту на сайте.

· В рекламные файлы cookie записываются сведения о пользовательских действиях в Интернете, в том числе о посещении сайтов и страниц, а также данные о ссылках и рекламе, которые Пользователи выбирали для просмотра. Одна из целей - отражать на веб-сайтах тот контент, который наиболее полно ориентирован на Пользователя. Другая цель — обеспечить возможность предоставления рекламной или другой информации в более точном соответствии с интересами Пользователя.

3.3. Файлы cookie используются в различных целях, в том числе, чтобы:

· Анализировать информацию о посещении страниц Пользователями для совершенствования Сайта.

· Предоставлять рекламу, сообщения и контент на сайте и сайтах других лиц, учитывая интересы Пользователя.

· Помогать Пользователю в получении необходимой информации.

· Определять количество посетителей и то, как они используют сайт, - для повышения эффективности сайта и для наилучшего понимания интересов их аудитории.

3.4. Сайт, включая технологических партнеров и поставщиков услуг, участвует в ориентированной на интересы Пользователя рекламной деятельности, предоставляя рекламу и персонализированный контент.

Реклама может предоставляться Пользователю с учетом характера деятельности в Интернете или при использовании мобильных устройств, а также с учетом действий Пользователя при поиске, откликов на одно из рекламных объявлений или электронных писем, посещенных Пользователем страниц или другой информации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.

4.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение лицензионных/сублицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.

4.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).

4.4. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.

4.5. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными или полученными через Сайт, внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы

4.6. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.

4.7. Пользователю запрещается:

4.7.1. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:

• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц;

• нарушает права несовершеннолетних лиц;

• является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;

• содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;

• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;

• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;

• содержит экстремистские материалы;

• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий,

• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;

• носит мошеннический характер;

• а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации.

4.7.2. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих лиц.

4.7.3. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или персональных страниц Пользователей.

4.7.4. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы.

4.7.5. Использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и(или) взаимодействия с Сайтом и его сервисами.

4.7.6. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и перепродавать Услуги для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с Администрацией.

4.7.7. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями, Пользователь обязан отказаться от его использования.

5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА КОНТЕНТ

5.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее — Контент), являются объектами исключительных прав Администрации, Пользователей Сайта и других правообладателей, все права на эти объекты защищены.

5.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим законодательством Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование Контента любым лицом.

5.3. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов), смежных прав, товарных знаков или других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.

5.4. Пользователь не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения (публиковать на Сайте) Контент других сайтов, баз данных и прочие результаты интеллектуальной деятельности при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.

5.5. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящем Соглашении или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено.

5.6. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в настоящем Соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

6.1. Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную информацию, которую он загружает. Пользователь не имеет права загружать, передавать или публиковать Контент на Сайте, если он не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, приобретенными или переданными ему в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Администрация Сайта может удалять или перемещать (без предупреждения) любой Контент по своему личному усмотрению, без объяснения причин, включая без всяких ограничений перемещение или удаление Контента, который, по личному мнению Администрации, нарушает настоящее Соглашение, законодательство Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других Пользователей или третьих лиц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА

7.1 Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.

7.2. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящего Соглашения и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении Пользователем настоящего Соглашения, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Вам таким действием.

7.3. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.

7.4. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям Пользователей Сайта.

7.5. Ограничение ответственности Администрации Сайта:

• сайт и его сервисы, включая все скрипты, приложения, контент и оформление сайта поставляются «как есть». администрация отказывается от всяких гарантий того, что сайт или его сервисы могут подходить или не подходить для конкретных целей использования. администрация не может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от использования сайта и/или его сервисов;

• администрация сайта настоятельно рекомендует использовать только лицензионное, в том числе антивирусное, программное обеспечение;

• используя сайт, пользователь соглашается с тем, использует его на свой собственный риск и несет личную ответственность за возможные последствия его использования указанных, в том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред;

• ни при каких обстоятельствах администрация сайта или ее представители не несут ответственность перед пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием сайта, содержимого сайта или иных материалов, к которым вы или иные лица получили доступ с помощью сайта, даже если администрация сайта предупреждала или указывала на возможность такого вреда.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящие Соглашение регулирует порядок использования Сайта и его сервисов и заменяют собой все предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией.

8.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока.

8.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации Сайта в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на адрес электронной почты: info@riafan.ru. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.

9.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.

9.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.