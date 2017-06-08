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Происшествия
Станцию метро «Комсомольская» в Москве эвакуировали из-за старого магнитофона

Станцию метро «Комсомольская» в Москве эвакуировали из-за старого магнитофона

10:15  8 Июня 2017
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Станцию метро «Комсомольская» в Москве эвакуировали из-за старого магнитофона

Москва, 8 июня. В Москве закрывали вход и выход со станции «Комсомольская» Сокольнической линии метро из-за обнаружения в подземном переходе бесхозного предмета. Как выяснилось, речь идет о старом магнитофоне, который оставили в бесхозной сумке. Оцепление должны снять в ближайшее время.

После обнаружения бесхозной сумки на пешеходном переходе, ведущем от Ленинградского и Ярославского вокзалов к Казанскому, вход на станцию метро «Комсомольская» осуществлялся только со стороны Казанского вокзала. В СМИ сообщалось об эвакуации пассажиров.

«В забытом портфеле был оставлен старый магнитофон. Кто-то пошутил, бросив сумку», — сообщил РИАМО представитель правоохранительных органов.

В полиции утверждают, что обследованный предмет не представляет опасности. «Вход в метро будет функционировать в нормальном режиме», — добавил собеседник агентства.

Алексей Громов
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