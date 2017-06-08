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Новости Сирии
ВКС РФ уничтожают танки ИГИЛ под Пальмирой

ВКС РФ уничтожают танки ИГИЛ под Пальмирой

10:22  8 Июня 2017
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ВКС РФ уничтожают танки ИГИЛ под Пальмирой

Пальмира, 8 июня. «Аллигаторы» ВКС РФ ведут охоту на бронетехнику «Исламского государства»* в восточной части провинции Хомс.

Российские летчики на ударных вертолетах Ка-52 поддерживают наступление 5-го армейского корпуса Сирийской арабской армии, которая продвигается к осажденному боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Дейр эз-Зору.

Также в операции принимают участие экипажи вертолетов Ми-28 и Ми-35, основной целью ВКС РФ является тяжелая бронетехника «Халифата», которая уничтожается точечными ударами противотанковых управляемых ракет.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #вкс рф #игил #пальмира
Алексей Громов
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