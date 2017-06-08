Ребенок погиб, спрятавшись в горящем доме под Астраханью

В Избранное

Скопировать



Астрахань, 8 июня. Шестилетняя девочка и ее дедушка погибли при пожаре в частном доме под Астраханью. Трагедия произошла накануне в селе Енотаевка.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, в настоящее время следователи установили, что в доме в момент возгорания находились девочка, ее 54-летние дедушка с бабушкой и 40-летний гость. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Женщина с гостем успели выбежать из полыхающего дома, а мужчине с девочкой выбраться не удалось.

«В ходе проверки бабушка погибшей пояснила, что пыталась спасти внучку. Она разбила окно дома с уличной стороны, но ребенок был сильно напуган. Никакие уговоры не смогли заставить девочку подойти к окну, поэтому она решила спрятаться в комнате», — сообщили в СУ СК по Астраханской области.

Сейчас устанавливаются точные причины гибели мужчины и его внучки. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.