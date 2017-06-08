Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Петербургский парламент одобрил застройку парка Малиновка

Петербургский парламент одобрил застройку парка Малиновка

10:00  8 Июня 2017
107

Петербургский парламент одобрил застройку парка Малиновка
Санкт-Петербург, 8 июня. Депутаты петербургского Закса одобрили застройку парка Малиновка, несмотря  на многочисленные протесты горожан, митингующих у стен парламента. 

С предложением перевести часть парка парка в зону деловой застройки выступили депутаты от «Единой России» Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок. Как уточняет газета «Комсомольская правда в Петербурге», поправки в Генплан поддержали своими голосами 39 человек. 

Скандал вокруг застройки Малиновки разгорелся еще в 2015 году, когда Закс принял Генплан, в соответствии с которым 2,1 гектара зеленой зоны должны были уйти под строительство храма. Смольный не поддержал позицию парламента и стройку отменили, а парк получил особый статус, предусматривающий запрет строительства на его территории каких-либо объектов.

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть