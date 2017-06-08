Петербургский парламент одобрил застройку парка Малиновка

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Санкт-Петербург, 8 июня. Депутаты петербургского Закса одобрили застройку парка Малиновка, несмотря на многочисленные протесты горожан, митингующих у стен парламента.

С предложением перевести часть парка парка в зону деловой застройки выступили депутаты от «Единой России» Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок. Как уточняет газета «Комсомольская правда в Петербурге», поправки в Генплан поддержали своими голосами 39 человек.

Скандал вокруг застройки Малиновки разгорелся еще в 2015 году, когда Закс принял Генплан, в соответствии с которым 2,1 гектара зеленой зоны должны были уйти под строительство храма. Смольный не поддержал позицию парламента и стройку отменили, а парк получил особый статус, предусматривающий запрет строительства на его территории каких-либо объектов.