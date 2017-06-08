Террористов ИГИЛ, готовивших теракт в Сингапуре, поймали в Индонезии

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Джакарта, 8 июня. Шестеро фабричных работников из столицы Индонезии предстали перед судом в Джакарте в связи с обвинениями в сообщничестве с террористами «Исламского государства»* (запрещено в РФ) и планировании террористического акта в Сингапуре. Как стало известно индонезийским правоохранительным органам, небольшая группировка сторонников ИГИЛ* образовалась в 2015 году.

Как заявили сами сторонники ИГИЛ, они решили присягнуть на верность главарю террористов Абу Бакру аль-Багдади после того, как в течение длительного времени обсуждали происходящее в Сирии. Решив стать террористами, молодые мусульмане взяли себе звучные прозвища, такие как «Бегемот», «Суматранский тигр», «Крадущийся угорь» и «Великолепный преступник», а свою группировку назвали «Секретариат вареной улитки» в честь популярного в Индонезии блюда.

Впрочем, одними играми в террористов дело не ограничилось — в суде доказали, что юные террористы несколько раз давали приют возвращающимся в Юго-восточную Азию из Сирии боевикам ИГИЛ, а после, под руководством одного из таких боевиков, начали планировать ракетную атаку на Сингапур.

* Организация запрещена на территории РФ.