Прокуратура США обвинила 33 членов «русской мафии» в вымогательстве и наемных убийствах

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Нью-Йорк, 8 июня. Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения 33 членам преступной группировке, возглавляемой российским «вором в законе» Ражденом Шулая. Соответствующий документ был опубликован в среду.

По сведениям правоохранителей, российский «вор в законе» собрал крупную преступную группировку, которая орудовала от Брайтон-Бич до Лас-Вегаса. В сферу ее «компетенции» входили дача взяток, азартные игры (группировка организовывала нелегальные покерные клубы в Нью-Йорке) и наемные убийства, передает URA.Ru.

Как считает прокуратура, 27 из этих людей были связаны с занимавшейся вымогательство группировкой во главе с Ражденом Шулая, также известным как «Брат» или «Рома», и Зурабом Джахашвили.

Среди статей, по которым предъявлены обвинения, — «сговор с целью совершения заказного убийства», «вымогательство», «мошенничество», «хищения». В частности, по версии следствия, члены группировки украли 10 тыс. фунтов (около 5 тонн) шоколада, сбывали сигареты без акцизных марок, а также осуществляли ограбления с использованием хлороформа.