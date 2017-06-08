Десять тел обнаружили спасатели в море после авиакатастрофы в Мьянме

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Бангкок, 8 июня. В водах Андаманского моря обнаружены 10 тел погибших во время крушения самолета ВВС Мьянмы, сообщил представитель командования вооруженных сил Мьянмы генерал Мьят Мин У.

Всего найдено 10 тел. Среди найденных погибших было четверо женщин и трое детей. В поисковой операции задействованы экипажи кораблей ВМС и рыболовные суда, констатируют источники в ВС страны.

Ранее сообщалось, что в четверг, 8 июня, утром у берегов Мьянмы обнаружены обломки самолета и останки тел погибших. Страшная авиакатастрофа произошла накануне. По некоторым данным, на борту рухнувшего воздушного судна находились 122 человека, в том числе 15 детей.