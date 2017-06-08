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Новороссия
Донбасс: ВСУ вывели из строя насосную станцию под Ясиноватой

Донбасс: ВСУ вывели из строя насосную станцию под Ясиноватой

9:49  8 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ вывели из строя насосную станцию под Ясиноватой
Донецк, 8 июня. Представители компании «Вода Донбасса» сообщили о приостановке  работы насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода из-за обстрелов. На протяжении всей ночи киевские силовики вели огонь по территории станции, было зафиксировано как минимум восемь попаданий. Характер повреждений уточняется.

«Мы вынуждены вывезти оборудование и законсервировать предприятие, иначе персонал просто погибнет», — уточнили на предприятии. В результате будет сокращена подача воды в Докучаевск. 

Без водоснабжения также останутся и несколько крупных подконтрольных Киеву городов в юго-западной части Донбасса, в том числе Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Селидово, Димитров, Родинское и многие другие населенные пункты.
 

Ярослава Замысловатова
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