Польша проигнорировала предложение МАК обсудить крушение Ту-154 под Смоленском

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Москва, 8 июня. Межгосударственный авиационный комитет до сих пор не дождался ответа от польской стороны на предложение о встрече для обсуждения катастрофы, произошедшей под Смоленском в 2010 году.

Тогда, не долетев до аэропорта, рухнул самолет, на борту которого находились 96 человек, следи них был и президент Польши Лех Качиньский.

«В июле 2016 года в МАК обратился председатель вновь созданного польского подкомитета по расследованию авиакатастрофы в Смоленске Вацлав Берчиньский. Председатель МАК через посольство Республики Польша уведомила господина Берчиньского о готовности к встрече, однако никаких последующих контактов не последовало», — заявил в интервью РИА Новости председатель технической комиссии МАК Алексей Морозов.

Напомним, польская делегация в 2010 году направлялась в Россию на траурные мероприятия в Катыни. В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа.