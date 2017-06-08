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Происшествия
Пятилетний мальчик погиб от удара током под Иркутском, его брат получил ожоги

Пятилетний мальчик погиб от удара током под Иркутском, его брат получил ожоги

9:53  8 Июня 2017
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Пятилетний мальчик погиб от удара током под Иркутском, его брат получил ожоги

Иркутск, 8 июня. Оборванный провод линии электропередачи стал причиной гибели пятилетнего мальчика и ранения его восьмилетнего брата в Иркутской области. Ребенок получил мощный удар током, после которого сразу же погиб. По факту гибели мальчика проводится доследственная проверка.

Установлено, что погибший вместе со старшим братом прогуливался возле дома в селе Дальняя Закора. Взрослых рядом не было, поэтому за ребятами никто не следил. В какой-то момент братья подошли к оборванному проводу линии электропередачи.

«5-летний мальчик дотронулся до провода, произошел удар током. От этого младший брат скончался на месте, а старший получил ожоги ступни и кисти. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что мальчики воспитывались в благополучной многодетной семье, которая на учете в ПДН не состоит», — сообщили в СУ СК по Иркутской области.

Предварительно установлено, что провода оборвались накануне ночью из-за сильного порыва ветра. Сейчас на месте работают специалисты Иркутской электросетевой компании и устраняют разрыв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Алексей Громов
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