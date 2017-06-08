ДНР: обстрел ВСУ оставил без света более 400 человек в окрестностях Ясиноватой

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Донецк, 8 июня. В результате обстрелов ВСУ было нарушено электро- и газоснабжение двух поселков в окрестностях Ясиноватой, из-за чего без света остались 409 абонентов. Нарушение газоснабжения было зафиксировано у 400 абонентов, заявил и.о главы администрации Ясиноватой Олег Моргун.

По его словам, газопровод был поврежден накануне около 21.00. Без газа остались 140 квартир и 260 домов в поселках Верхнеторецкое и Красный Партизан.

«Кроме того, в результате повреждения обстрелами линии электропередачи в 5:15 утра поселок Красный Партизан оказался обесточен, без света – 409 абонентов», — приводит его слова ДАН.

Ранее сообщалось, что 7 июня киевские силовики обстреляли территорию Луганской народной республики, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии, 27 раз.