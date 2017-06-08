МАК назвал причину крушения самолета Качиньского под Смоленском

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Москва, 8 июня. Причиной крушения самолета Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту под Смоленском стало опасное снижение высоты, заявил председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

Морозов отметил, что причиной трагедии под Смоленском стала ошибка пилотов воздушного судна.

«Причиной происшествия явилось снижение самолета при принятии экипажем подобного решения, несмотря на отсутствие визуального контакта с наземными ориентирами, ниже безопасной высоты в 100 метров», — пояснил представитель МАК.

Это решение привело к столкновению президентского борта с деревом, передает РИА Новости.

Ранее в МАК объяснили «пропажу» трех секунд с записи самописцев польского Ту-154.