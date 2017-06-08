Размен по-американски: Дмитрий Лекух об Иране, Донбассе и мире на грани войны

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Первый шаг к большой войне на Ближнем Востоке уже сделан, и притом официально: Корпус стражей исламской революции, элитная составляющая армии Ирана, обвинил Саудовскую Аравию в причастности к совершенным в Тегеране терактам.

Как говорится в официальном заявлении КСИР, распространенном иранским Tasnim News Agency, «террористические атаки произошли спустя неделю после совместного совещания президента США Дональда Трампа с правителями одной из реакционных стран региона, которая оказывает покровительство террористам. Тот факт, что ответственность за эти теракты взяла на себя группировка «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещенная в РФ, — ФАН), говорит об их (имеются в виду США и Саудовская Аравия — Д.Л.) причастности к совершенным диким деяниям».

В общем, — умри, Тасним, страшнее все равно не скажешь.

Странные сближения

По сути, это если и не объявление открытой войны, то прямая констатация того, что война идет. И значит, отныне КСИР собирается «взаимодействовать» с противниками строго определенным способом.

И это уже что угодно, только не шутки.

Ближний Восток сейчас стремительно переформатируется: война из Сирии, Йемена, Ирака в буквальном смысле слова расползается по сопредельным территориям. И сообщения о том, что, к примеру, «мятежный» эмират Катар ведет переговоры с Турцией и (sic!) Ираном о предоставлении продовольствия и воды «из-за беспокойства о возможном дефиците», говорят о том, насколько это переформатирование глубоко и непредсказуемо.

И такие процессы крайне редко обходятся без по-настоящему большой крови. Увы.

Что характерно — одновременно резко обострились военные аспекты продолжающегося внутриукраинского противостояния. Причем в данном конкретном случае обострились по причинам вполне объективным: очень похоже, что на этой несчастной территории ситуация подошла к грани сугубо катастрофической — как в экономическом или политическом, так и в административном отношении.

Свидетельств тому масса. Даже в пропагандистской украинской мешанине о «неминуемом росте экономики» время от времени проскальзывают панические нотки о реальных масштабах еще только надвигающейся на экономику катастрофы из-за разрыва экономических и, что страшнее, технологических цепочек с Донбассом, вызванного совершенно дурацкой блокадой.

Что в краткосрочной перспективе будет происходить в жизненно важных для Украины энергетике, металлургии, химии — начинает вырисовываться уже сейчас. И обвинения властей ДНР и ЛНР в «незаконном вывозе» их антрацитов в Турцию и Испанию — пусть и анекдотическое, но вполне ощутимое свидетельство этому.

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Рушится и административная вертикаль, причем на региональном и местном уровне. Захваты радикалами администраций — это не болезнь, а только симптом болезни, именующейся словом «безвластие». Ну, а что касается криминогенной обстановки на территории, то на ее фоне российские 90-е — это не более чем детская игра в крысу и истинное благолепие, ничуть не напоминающее даже бытовой уличный украинский криминал.

Кровавое шапито под боком

Чтобы хоть как-то удержать ситуацию, украинским властям нужны две вещи: деньги и «горячая фаза» войны.

Лучше всего, конечно, с Россией, но такая война чревата слишком быстрой капитуляцией, поэтому необходим ее суррогат. И тут ничего более подходящего, чем активизация АТО, с точки зрения Киева, увы, просто нет.

Так вот, если бы это, уже почти привычное, «обострение» происходило само по себе — это еще было бы полбеды. Но оно проходит на фоне ближневосточных событий. В которых Российская Федерация волей судеб является одним из наиболее взвешенных, на общем фоне почти нейтральных, но при этом определяющих игроков.

Этот игрок в сложившихся обстоятельствах, увы, просто не может себе позволить иметь прямо под своим боком очередной виток кровавого киевского шапито. И, скорее всего, будет вынужден реагировать — даже без оглядки на своих «западных партнеров». Старший из которых все более и более серьезно вязнет в «иранском вопросе» — и оттого более чем заинтересован в том, чтобы и мы «увязли»: но уже не в Персии, а на Украине.

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Такой вот очень сволочной, надо признать, и весьма недружественный, — но при этом вполне в заокеанских «бизнес-традициях» размен.

Что из всего этого получится — Бог весть, но мир сейчас снова стоит на пороге серьезной войны. Потому как те язвы, которые сейчас где естественным, а где искусственным образом вскрываются, лечить можно, вообще-то, только хирургическим путем.

* Организация запрещена на территории РФ.