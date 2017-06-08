МАК объяснил «пропажу» трех секунд с записи самописцев польского Ту-154

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Москва, 8 июня. Исчезновения секундных фрагментов записи с бортовых самописцев Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году, не было. Об этом заявил председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

По словам Морозова, на разбившемся самолете были установлены два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства.

Он подчеркнул, что «расшифровка польского самописца ATM-QAR производилась в Республике Польша». Комиссия установила, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах. Это могло объяснятся тем, что польский самописец не был аварийным, то есть защищенным. Поэтому мог получить повреждения.

«Возможно, именно это и является источником информации о неких «исчезнувших» трех секундах», — сообщил Морозов в интервью РИА Новости.

Напомним, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

По словам Морозова, техническая комиссия МАК не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ.