Снаряды из дальнего космоса: ученые предупредили о грозящей Земле астероидной угрозе

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Прага, 8 июня. Исследователи космоса из Чехии утверждают, что в настоящее время существует очень большая вероятность того, что с Землей может столкнуться один из относительно небольших астероидов, путешествующих по Вселенной вместе с метеоритным потоком Тауриды. Такое заявление представители Академии наук Чехии сделали на основании анализа траекторий 114 крупных болидов, принадлежащих к этому метеоритному потоку.

«Раз в несколько лет, когда Земля сталкивается с этим потоком межпланетного материала, опасность столкновения с астероидом заметно возрастает», — уверены чешские ученые.

Как сообщает Ura.ru, чешские ученые уверены, что в потоках метеоритного материла потока Тауриды скрываются куда более крупные частицы — диаметром от нескольких десятков до 200–300 метров. Соответственно, каждый раз, когда Земля, обращаясь по орбите вокруг Солнца, встречается с Тауридами, опасность удара крупного тела значительно возрастает, что может привести к событиям, подобным падению Чебракульского метеорита и даже более разрушительным.