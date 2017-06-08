Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в четверг

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Москва, 8 июня. Кратковременные дожди вернутся в столичный регион в четверг, 8 июня. О прогнозе в Москве и Подмосковья сообщили синоптики центра «Фобос».

Несмотря на осадки, погода будет теплой и преимущественно солнечной. В столице, по данным специалистов, воздух прогреется до 21-23 градусов, в области – до 19-24 градусов, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

"Сегодня столичный регион будет находиться в передней части циклона, переменная облачность. Ближе к вечеру преимущественно на западе местами пройдут небольшие дожди", — уточнили представители центра.