МАК не обнаружил следов взрывчатки на разбившемся польском Ту-154

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Москва, 8 июня. Следов взрывчатых веществ на разбившемся в 2010 году под Смоленском самолете Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, не обнаружено.

Эти выводы озвучила техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая занималась расследованием.

«В ходе работы технической комиссии были проанализированы результаты баллистической и взрывотехнической экспертиз, представленных следственным комитетом РФ. Никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ выявлено не было», — цитирует РИА Новости председателя комиссии Алексея Морозова.

Напомним, самолет потерпел крушение, когда заходил на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борбу 96 человек погибли.