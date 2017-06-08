Путин проведет краткую встречу с главой КНР на саммите в Астане 

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Москва, 8 июня. Президент России Владимир Путин проведет короткую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ушаков констатировал, что 8 июня Путин отправится в Астану, где состоится саммит ШОС. По прилету президент проведет встречу с главой Китая. Как уточнил помощник президента РФ, встреча двух лидеров будет довольно краткой, так как масштабные переговоры запланированы на 3-4 июля во время визита Си Цзиньпина в Москву.

Ранее западные СМИ оставили ряд противоречивых рецензий на фрагменты многосерийного документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».