Труп избитого и зарезанного бездомного нашли в комнате у натурщика в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 июня. Труп жестоко избитого бездомного с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в комнате у натурщика в коммунальной квартире в Невском районе Петербурга

Как стало известно ФАН, жуткую находку сделал мужчина, работающий натурщиком в Академии художеств. По его словам, тело он обнаружил в квартире на проспекте Обуховской Обороны накануне около 16.25.

Погибший был снят с регистрации в Волжске в 2013 году, в Петербурге не зарегистрирован и числится лицом без определенного места жительства. В коммуналке снимал комнату. Тело лежало лицом вниз, кругом на полу, а также на брюках мужчины были бурые пятна, на лбу старая ссадина, на лице следы кровотечения из носа.

В момент обнаружения тела в квартире кроме самого заявителя никого не было, уточнил источник в правоохранительных органах.

Сейчас труп находится в морге, где эксперты устанавливают причину смерти. С места происшествия были изъяты вырезы окровавленного пододеяльника, нож, три напильника, молоток, два патрона калибром 5,6 мм,окурки, три мобильника. При осмотре тела были выявлены ножевые ранения живота и паха, многочисленные травмы лица, спины, а также закрытый перелом голени левой ноги. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».