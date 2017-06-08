Мать убитого в США российского подростка рассказала подробности происшествия

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Москва, 8 июня. Мать убитого в США гражданина РФ Артема Зиберова Юлия Тевелоу сообщила, что американские правоохранительные органы не информируют ее о ходе расследования.

Вечером в понедельник в автомобиле в жилом районе близ Монтгомери Вилледж в штате Мэриленд были застрелены двое молодых людей: 18-летний Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар. Полиция объявила награду в 10 тыс. долларов за информацию о нападавших.

Как рассказала RT мать Зиберова, трагедия произошла накануне церемонии вручения дипломов об окончании школы. Она уточнила, что на ее сына напали не на оживленном городском перекрестке, как пишут ряд американских СМИ, а в тихом и благополучном районе Монтогомери Вилледж.

По словам Тевелоу, полиция ничего не рассказывает о расследовании дела. «Единственное, что они сказали, что это, скорее всего, не просто так. Просто так 22 пули не всаживают. Это какой-то урок, или они оказались случайно», — сообщила она.

Посольство России в США сообщило, что 18-летний Зиберов состоял на консульском учете. Дипломаты обратились за разъяснениями подробностей инцидента в Госдепартамент США.