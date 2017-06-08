Два человека погибли в страшном ДТП на федеральной трассе в Ленобласти

В Избранное

Скопировать

Выборг, 8 июня. На федеральной трассе «Скандинавия» в Ленобласти столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Авария случилась накануне утром на участке трассы в районе поселка Калинино. Предварительно установлено, что водитель «УАЗа» 1965 года рождения при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество двигавшейся по главной дороге иномарке Volvo, за рулем которой находился мужчина 1973 года рождения.

В результате столкновения смертельные травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля. Еще один пассажир «УАЗа» был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства смертельного ДТП сейчас выясняются.