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Алеппо, 8 июня. Бойцы армии президента Сирии Башара Асада получают образование, несмотря на войну. В Алеппо военным предстоит сдать выпускные экзамены, сообщили источники в Сирии.

Как оказалось, военный конфликт не помешал бойцам армии Асада учиться. В настоящее время военные временно вернулись на «гражданку», чтобы сдать выпускные экзамены в Алеппо.

Кроме того, экзамены сдают и школьники Сирии. Власти Алеппо отметили, что пять лет подготовка к экзамену напоминает войсковую операцию. Обучающихся охраняют, кормят, обеспечивают минимальными удобствами.

«Департамент образования организовал транспортировку этих школьников к нам в Алеппо, — цитирует РЕН ТВ представителя департамента образования Алеппо Васима Хассуна. — Такое мероприятие у нас проходит не впервые и более того: оно проходит ежегодно с самого начала войны. Школы в проблемных районах не готовы для сдачи экзаменов, поэтому мы доставляем учеников сюда».

Ранее в сирийском Идлибе ранения получил официальный представитель Саудовской Аравии Абдулла Аль-Мухайсини.