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Политика
Британия выбирает новый парламент: смогут ли лейбористы одолеть тори

Британия выбирает новый парламент: смогут ли лейбористы одолеть тори

9:12  8 Июня 2017
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Британия выбирает новый парламент: смогут ли лейбористы одолеть тори

Лондон, 8 июня. Британцы сегодня придут на избирательные участки, чтобы выбрать новый парламент. Голосование будет досрочным по инициативе премьер-министра Терезы Мэй.

Таким образом она хотела добиться укрепления позиций консерваторов в палате общин. Но может случиться так, что решение Мэй сыграет на руку противникам тори — лейбористам, которые в последнее время смогли собраться и фактически догнать консерваторов. Поэтому исход выборов предсказать довольно сложно. Эксперты не исключают сюрпризы. Об этом сегодня пишет RT.

Британия выбирает новый парламент: смогут ли лейбористы одолеть тори

Лейбористы идут в парламент под предводительством Джереми Корбина. Он обещает своим избирателям, что в случае победы наладит отношения Великобритании с Россией. Кроме того, он выступает против участия Лондона в бомбардировках Сирии. Корбин уверен, что конфликт в САР можно урегулировать только мирным путем. 

Британия выбирает новый парламент: смогут ли лейбористы одолеть тори

Тори в своей предвыборной программе делают ставку на социальные внутригосударственные вопросы. Они говорят, что установят ограничения на коммунальные тарифы и повысят зарплаты. При этом они хотят отменить бесплатные обеды для учеников начальных классов.

#мэй #корбин
Кира Мирова
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