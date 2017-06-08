Котировки нефти перешли к росту после скандала вокруг Катара

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Москва, 8 июня. В четверг нефтяные котировки перешли к слабому росту после сильнейшего обвала, связанного с масштабным дипломатическим скандалом вокруг Катара и публикацией данных об объемах нефти, запасенных в хранилищах в США. Цены успели подняться всего на доли процентов.

Котировки августовских фьючерсов на североморскую нефть базовой марки Brent к 9.00 по московскому времени выросли до 48,48 долларов за баррель, что составляет около 0,89%. Несколько медленнее растут котировки американской базовой марки нефти WTI — после падения накануне стоимость фьючерсов на американскую нефть поднялась на 0,36 долларов за баррель, что составляет порядка 0,79% от ее стоимости.

Напомним, на нефтяные котировки оказали ударное влияние сразу два фактора: дипломатический скандал вокруг Катара, с которым разорвали отношения сразу несколько арабских государств и сообщения об увеличении запасов нефти в США, публикуемых министерством энергетики — товарные запасы нефти за неделю выросли на 3,3 млн баррелей.