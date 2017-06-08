В Избранное

Скопировать

Киев, 8 июня. Украина может запретить транзит российских товаров после завершения разбирательств в ВТО. Об этом сообщила замминистра экономического развития и торговли Украины Наталия Микольская.

С начала прошлого года кабмин РФ ввел таможенные пошлины и продуктовое эмбарго для Украины, а с 1 июля были запрещены транзитные перевозки с Украины. Киев подал на рассмотрение ВТО исковое заявление к РФ в связи с ограничением транзита и потребовал создать группу экспертов, которые смогут проанализировать ситуацию.