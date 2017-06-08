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Украина
Украина может запретить транзит российских товаров

Украина может запретить транзит российских товаров

15:37  8 Июня 2017
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Украина может запретить транзит российских товаров

Киев, 8 июня. Украина может запретить транзит российских товаров после завершения разбирательств в ВТО. Об этом сообщила замминистра экономического развития и торговли Украины Наталия Микольская.

С начала прошлого года кабмин РФ ввел таможенные пошлины и продуктовое эмбарго для Украины, а с 1 июля были запрещены транзитные перевозки с Украины. Киев подал на рассмотрение ВТО исковое заявление к РФ  в связи с ограничением транзита и потребовал создать группу экспертов, которые смогут проанализировать ситуацию.

«Для нас важно установление факта, что этот запрет является противоправным, и возможность со своей стороны также применить меры в ответ и достаточно на длительное время в размере того ущерба, который РФ нам нанесла», — сказала представитель украинского ведомства.

Алексей Громов
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