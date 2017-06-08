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Происшествия
Скелет гражданина Украины нашли в Петербурге

Скелет гражданина Украины нашли в Петербурге

9:02  8 Июня 2017
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Скелет гражданина Украины нашли в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Скелетированный труп нашли в одной из квартир в Колпино. Рядом с погибшим лежал паспорт на имя гражданина Украины.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах Северной столицы, накануне около половины пятого вечера в полицию поступило заявление от врача. По его словам, в одной из квартир на улице Ленинградская в Колпино он обнаружил скелетированный труп неизвестного мужчины, которому на вид около 35-40 лет. 

Как уточнил источник, рядом с телом был найден паспорт на имя гражданина Украины, уроженца Винницкой области, 1976 года рождения.

Тело отправили в морг, где эксперты установят причины гибели. Делом будут заниматься сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ.

#петербург #происшествия
Олеся Волкова
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