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Происшествия
Пятилетний мальчик выпал из окна в Петербурге

Пятилетний мальчик выпал из окна в Петербурге

9:06  8 Июня 2017
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Пятилетний мальчик выпал из окна в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Пятилетний мальчик выпал из окна в Петербурге по недосмотру отца, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел в Петроградском районе. Накануне пятилетний мальчик выпал из окна первого этажа по недосмотру отца. Ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга, множественными ушибами и ссадинами.

Ранее сообщалось, что скелет гражданина Украины нашли в Петербурге. Мужчине было около 40 лет, уточнили источники в полиции города. Погибший был уроженцем Винницкой области.

Катерина Тимошенская
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