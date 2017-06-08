Пятилетний мальчик выпал из окна в Петербурге
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Санкт-Петербург, 8 июня. Пятилетний мальчик выпал из окна в Петербурге по недосмотру отца, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.
Инцидент произошел в Петроградском районе. Накануне пятилетний мальчик выпал из окна первого этажа по недосмотру отца. Ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга, множественными ушибами и ссадинами.
Ранее сообщалось, что скелет гражданина Украины нашли в Петербурге. Мужчине было около 40 лет, уточнили источники в полиции города. Погибший был уроженцем Винницкой области.
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