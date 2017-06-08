Новороссия сегодня: кошмар для ЛНР, «забота» Порошенко, избирательный подход ОБСЕ

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Донбасс, 8 июня. Луганская народная республика отбила три атаки Вооруженных сил Украины. Петр Порошенко и ОБСЕ обсудили ситуацию в «АТО». ДНР зафиксировала 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Кошмар для ЛНР

Для жителей северо-западных районов ЛНР минувший день обернулся настоящим кошмаром. ВСУ предприняли попытку прорыва линии обороны Народной милиции ЛНР в районе села Желобок. При этом обстрелам подверглись жилые кварталы городов Кировск и поселка Донецкое Кировского района ЛНР, Стаханов и Фрунзе.

Из поселка Донецкий только к вечеру МЧС ЛНР удалось эвакуировать 11 детей. Ранее днем все попытки были безуспешными ввиду постоянных обстрелов. «Освободители» били по детским садам и школам.

Прибывшие утром в Кировск журналисты федеральных и республиканских СМИ вынуждены были спасаться в бомбоубежище. На обратном пути в районе поселка Фрунзе, группа журналистов вместе с официальным представителем НМ ЛНР Андреем Марочко попали под артиллерийский обстрел. К счастью, никто не пострадал.

Трижды с боями и потерями украинские силовики отступали. По данным НМ ЛНР, десять украинских силовиков были убиты, среди военных ЛНР потерь нет, три человека ранены. Позиции удержаны. Вечером ВСУ возобновили обстрелы района и попытки прорыва. В Стаханове ранения получил мирный житель 1955 года рождения.

ДНР на линии огня

ДНР зафиксировано шестьдесят случаев нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подверглись 23 населенных пункта республики. Один военнослужащий ВС ДНР погиб. ВСУ продолжают вести огонь по Донецкой фильтровальной станции, в то время как запасы воды в подконтрольной им Авдеевке иссякают.

Разведка ДНР вчера также сообщила о присутствии в контролируемой ВСУ Марьинке женщин-снайперов грузинской национальности. При этом, для комфортного размещения гастарбайтеров, украинские боевики выгоняют местных жителей из своих домовладений

Кровавый фон минских встреч

На фоне кровавых провокаций, устроенных по приказу военно-политического руководства Украины, на проходившей в Минске встрече трехсторонней контактной группы, украинская делегация пыталась в очередной раз «продавить» вопросы введения вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе и установления контроля над всей протяженностью российско-украинской границы. Также отдельным блоком стоял вопрос возврата украинской юрисдикции на предприятия с внешним управлением в ДНР и ЛНР.

В свою очередь, в ДНР заявили о прогрессе в вопросах верификации удерживаемых лиц и обмена пленными, который должен состояться в ближайшее время.

Порошенко и Курц

В Киеве прошла встреча президента Порошенко и главы ОБСЕ Себастьяна Курца. Стоит отметить, что украинская сторона хорошо «подготовилась» к встрече на высоком уровне, устроив военную провокацию в ЛНР. Говорили политики о разном, но основной темой стало обострение в Донбассе. Порошенко использовал устроенный по его же приказу инцидент в зоне конфликта для того, чтобы в который раз убедить ОБСЕ расширить мандат миссии и усилить ее вооруженным контингентом.

Также президент Украины высказал «особую озабоченность» судьбами людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях. При этом, именно Порошенко, как верховный главнокомандующий отдает приказы на применение вооруженных сил на востоке Украины и обстрелы мирных городов.

Стоит отметить, что за получение «козырей» на переговорах с Курцом, 7 июня своими жизнями заплатили десять украинских солдат.

Избирательный подход ОБСЕ

На встрече в Минске в качестве весомого аргумента украинская сторона также использовала и факт ранения мирной жительницы города Красногоровки, подконтрольного ВСУ. По словам киевских делегатов, ранение было получено в результате обстрела города с позиций ВС ДНР 3 июня 2017 года и зафиксировано специалистами СММ ОБСЕ. В то же время об убитой киевскими силовиками жительнице Донецка и ранении ее девятилетнего сына украинская сторона умолчала.

Корреспондент ФАН проанализировал сообщения в СМИ и материалы ОБСЕ за указанный период. В последнем опубликованном отчете ОБСЕ за 5 июня 2017 года значится, что сотрудники СММ ОБСЕ находились в Курахово, где пообщались с 64-летней женщиной, которая рассказала, что ее госпитализировали с осколочными ранениями шеи 3 июня. По словам пострадавшей, проходя мимо своей квартиры в Красногоровке, она услышала взрыв, затем еще один. При этом представители ОБСЕ не взяли объяснений с медицинского персонала и на основании одного лишь рассказа пострадавшей и повязки на ее шее сделали вывод о наличии осколочного ранения.

Другим образом дело обстоит с раненым девятилетним мальчиком, находящимся в Донецке в реанимации после обстрела города ВСУ. В данном случае СММ отработала все аспекты инцидента. Проверяли сведения о трупе матери ребенка в бюро судебно-медицинской экспертизы, навестили самого раненого мальчика и взяли объяснения у медперсонала больницы, со ссылкой на которые и включили инцидент в свой отчет.

Остается только добавить, что случай с ранением жительницы Красногоровки произошел в результате провокации Нацгвардии, которая обстреляла позиции ВСУ с целью вызвать ответный огонь по населенному пункту.