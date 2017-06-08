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Спорт
«Терек» продлил контракт с полузащитником Ивановым

«Терек» продлил контракт с полузащитником Ивановым

9:05  8 Июня 2017
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«Терек» продлил контракт с полузащитником Ивановым

Грозный, 8 июня. Грозненский «Терек» продлил контракт с 30-летним полузащитником Олегом Ивановым. Как сообщил источник в клубе, соглашение продлили на прежних условиях.

По информации собеседника газеты «Известия», грозненский клуб хотел договориться с Ивановым о снижении уровня заработной планы, в то время как футболист надеялся на сохранение финансовых условий прежнего договора.

«Переговоры длились довольно долго, но в итоге сторонам удалось прийти к соглашению — клуб пошел игроку навстречу», — отметил источник издания.

Алексей Громов
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