Ученые: «Электрошок» способен помочь человеку в решении нестандартных задач

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Лондон, 8 июня. Ученые из Великобритании обнаружили способ раскрыть возможности человеческого мозга и раскрыть креативность и способность человека к творческому мышлению, используя методы стимуляции головного мозга при помощи электрической и магнитной стимуляции. Для этого необходимо воздействовать на область мозга, отвечающую за «автоматизацию» человеческих решений и привычек — заднебоковую префронтальную кору.

«Как правило, мы решаем проблемы, используя те правила и закономерности, которые уже имеются в нашем багаже знаний, — утверждает нейрофизиолог Кэролайн Луфт из лондонского Университета Королевы Марии. — Заднебоковая префронтальная кора играет ключевую роль в «автоматизации» таких решений, однако при столкновении с новыми проблемами, требующими совсем иного мышления, она с треском проваливается и блокирует нашу креативность».

Как оказалось, электрическое воздействие на головной мозг способно сильно менять его работоспособность как в лучшую, так и в худшую сторону. Так, блокировка заднебоковой префронтальной коры при помощи слабых электрических импульсов, проведенная на добровольцах, позволяла людям осваивать решение новых задач, однако при этом ослабевала их способность запоминать и каталогизировать полученную информацию.