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Россия
Минкульт заставит кинотеатры урезать число сеансов в день для каждого фильма 

Минкульт заставит кинотеатры урезать число сеансов в день для каждого фильма 

8:48  8 Июня 2017  /обновлено: 9:18  08 Июня 2017
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Минкульт заставит кинотеатры урезать число сеансов в день для каждого фильма 

Москва, 8 июня. Министерство культуры РФ готовит законопроект, ограничивающий частоту показов одних и тех же фильмов в течение дня. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту закона, предполагается ввести норму, по которой «количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатре в течение дня».

При этом целью законопроекта значится создание «благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов».

Согласно опубликованным данным, закон может вступить в силу уже в начале следующего года.

Минкульт заставит кинотеатры урезать число сеансов в день для каждого фильма 

#кино #кинотеатр
Олеся Волкова
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