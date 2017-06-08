Минкульт заставит кинотеатры урезать число сеансов в день для каждого фильма 

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Москва, 8 июня. Министерство культуры РФ готовит законопроект, ограничивающий частоту показов одних и тех же фильмов в течение дня. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту закона, предполагается ввести норму, по которой «количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатре в течение дня».

При этом целью законопроекта значится создание «благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов».

Согласно опубликованным данным, закон может вступить в силу уже в начале следующего года.