Новые госпрограммы поддержки автопрома станут доступны в России в июле

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Москва, 8 июня. Покупая автомобиль после 1 июля, можно будет неплохо сэкономить. В следующем месяце в России запустят сразу несколько государственных программ поддержки автопрома. В результате машина может обойтись на 10% дешевле заявленной в ценнике суммы.

«Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» — названия программ, участие в которых позволит получить скидку, говорят сами за себя. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на главу Российской ассоциации дилеров Олега Мосеева.

«По кредитным программам помимо субсидирования процентной ставки клиент получает дополнительную 10-процентную скидку на автомобиль. Если автомобиль стоит 1,45 млн рублей, то скидка на него составит 145 тыс. рублей. По лизинговым программам к этим 10% скидки добавляется еще 2,5-процентный дисконт», — цитирует его издание.

При этом Мосеев уточняет, что 1,45 млн рублей — это максимальная стоимость машины, которую можно приобрести в рамках программ.