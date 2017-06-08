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Новые госпрограммы поддержки автопрома станут доступны в России в июле

Новые госпрограммы поддержки автопрома станут доступны в России в июле

8:42  8 Июня 2017
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Новые госпрограммы поддержки автопрома станут доступны в России в июле

Москва, 8 июня. Покупая автомобиль после 1 июля, можно будет неплохо сэкономить. В следующем месяце в России запустят сразу несколько государственных программ поддержки автопрома. В результате машина может обойтись на 10% дешевле заявленной в ценнике суммы.

«Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» — названия программ, участие в которых позволит получить скидку, говорят сами за себя. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на главу Российской ассоциации дилеров Олега Мосеева.

Новые госпрограммы поддержки автопрома станут доступны в России в июле

«По кредитным программам помимо субсидирования процентной ставки клиент получает дополнительную 10-процентную скидку на автомобиль. Если автомобиль стоит 1,45 млн рублей, то скидка на него составит 145 тыс. рублей. По лизинговым программам к этим 10% скидки добавляется еще 2,5-процентный дисконт», — цитирует его издание.

При этом Мосеев уточняет, что 1,45 млн рублей — это максимальная стоимость машины, которую можно приобрести в рамках программ.

#мосеев
Кира Мирова
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