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Происшествия
Смертника, готовящего самоподрыв, задержали в Киргизии

Смертника, готовящего самоподрыв, задержали в Киргизии

8:40  8 Июня 2017
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Смертника, готовящего самоподрыв, задержали в Киргизии

Бишкек, 08 июня. Террориста-смертника, который готовил террористический акт, задержали сотрудники спецслужб Киргизии.

«Госкомитетом нацбезопасности (ГКНБ) на стадии подготовки к совершению террористического акта задержан член международной террористической организации», — сообщает пресс-служба ГКНБ Киргизии.

Как уточняется, боевик, чье имя по понятым причинам не разглашается, по указанию главарей террористической организации готовился совершить самоподрыв во время массового скопления людей.

Добавим, что смертник прошел подготовку в специальных лагерях. Во время обысков по месту жительства боевика изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также боевые гранаты и боеприпасы различного калибра.

#киргизия #бишкек
Константин Терехов
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