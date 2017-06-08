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Общество
Бузова споет на Дворцовой площади Петербурга в День России

Бузова споет на Дворцовой площади Петербурга в День России

8:52  8 Июня 2017
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Бузова споет на Дворцовой площади Петербурга в День России

Санкт-Петербург, 8 июня. Начинающая певица Ольга Бузова станет участницей праздничного концерта на Дворцовой площади Петербурга в День России. Помимо нее на концерте будут выступать группа James Bond, артистка лейбла Black Star Клава Кока, DJ Цветкоff и певица Анна Седокова.

Для жителей и гостей Северной столицы в День России будут конкурсы, танцы и выступления различных музыкантов. Бузовой на исполнение песен отводится 25 минут. Какие именно композиции она выберет, остается тайной. Вместе с Клавой Кокой она будет разогревать зрителей в первой части концерта, а во второй споют Black Star, Седокова и DJ Цветкоff. Мероприятие завершится исполнением гимна России, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Добавим, ранее певец Алексей Воробьев высмеял творчество Ольги Бузовой и Насти Кудри, которые записали клип на песню «Будет жарко». Он заметил, что припев сильно напоминает композицию «Worth It» от известных американцев из Fifth Harmony и Kid Ink.

Алексей Громов
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