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Происшествия
Житель Приамурья чуть не сгорел заживо, пытаясь распилить бочку с топливом

Житель Приамурья чуть не сгорел заживо, пытаясь распилить бочку с топливом

8:34  8 Июня 2017
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Житель Приамурья чуть не сгорел заживо, пытаясь распилить бочку с топливом

Благовещенск, 8 июня. Житель Благовещенска чуть не погиб, пытаясь с помощью газового резака вскрыть старую металлическую бочку, в которой хранилось топливо. С ожогами 80% тела его доставили в больницу, сообщает центр гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

Происшествие произошло накануне вечером во дворе частного дома в Благовещенске. Мужчина, 1972 года рождения, пытался разрезать металлическую 200-литровую бочку. В емкости скопились газы. В этот момент произошел взрыв. На мужчине загорелась одежда. 

Житель Приамурья чуть не сгорел заживо, пытаясь распилить бочку с топливом

К счастью для пострадавшего, он был не один. Его приятель, находившийся рядом, потушил загоревшуюся одежду.

Житель Благовещенска получил термические ожоги 80% тела. Сейчас он находится в ожоговом отделении.

#благовещенск #происшествия
Олеся Волкова
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