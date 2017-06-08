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Происшествия
Годовалый ребенок погиб в Италии, оставшись один в салоне авто

Годовалый ребенок погиб в Италии, оставшись один в салоне авто

8:30  8 Июня 2017
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Годовалый ребенок погиб в Италии, оставшись один в салоне авто

Кастельфранко-ди-Сопра  (Тоскана, Италия), 08 июня. Шокирующий случай имел место быть в Тоскане – 16-месячный малыш погиб, будучи оставленным матерью в салоне авто.

Как передает «Газета.ru», трагедия случилась накануне – сотрудница городской администрации вместо того, чтобы по пути на работу оставить дочь в яслях, сразу отправилась в офис.

При этом, 16-месячная малышка была оставлена в салоне  авто на несколько часов на 30-градусной жаре.  В результате, сердце девочки не выдержало и остановилось. Бездыханное тело ребенка обнаружила мать, отправившись на обед.

#италия #тоскана
Константин Терехов
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