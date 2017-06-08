Вейперов и кальянщиков в России собрались приравнять к обычным курильщикам

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Москва, 8 июня. В последней редакции законопроекта о защите граждан от табачного дыма вейперов и кальянщиков приравняли к любителям «классического» табака.

Как передает Life.ru, законопроект получил положительный отзыв кабмина. По мнению его авторов, любители кальяна и вейпа могут доставлять дискомфорт посетителям ресторанов, где курение сигарет запрещено. Поэтому предлагается наложить запрет и на бестабачные курительные изделия.

В правительстве, по информации издания, документ одобрили, однако без замечаний и оговорок не обошлось. В частности, представители кабмина попросили скорректировать понятия ​«бестабачная курительная смесь», «курительный сироп», «курительный камень», фигурирующие в законопроекте, и их характеристику как «безникотиновые». В официальном отзыве на документ отмечается, что это «препятствует распространению положений законопроекта на курительные смеси, сиропы и камни, содержащие никотин».