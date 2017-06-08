Взрыв прогремел на территории посольства США в Киеве

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Киев, 8 июня. Минувшей ночью неизвестный бросил на территорию американского посольства в Киеве неустановленное взрывное устройство. Взрыв, прогремевший около полуночи, не причинил вреда.

«В 00.05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, — указано в сообщении пресс-службы полицейского управления украинской столицы. — При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство».

На территорию посольства в срочном порядке прибыли полицейские, спасатели и медицинские службы. При осмотре территории были обнаружены обломки неустановленного взрывного устройства. Украинская полиция занимается поисками злоумышленников, кинувших самодельную бомбу через забор посольства.