Обнаружены обломки Shaanxi Y-8, потерпевшего крушения в Мьянме

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Обломки военного самолета Shaanxi Y-8 вооруженных сил Мьянмы и тела погибших были обнаружены поисково-спасательными службами. Об этом сообщает авиационный портал AirLive.

UPDATE Myanmar Chief of Defense reports bodies and debris have been found in the sea where the Y-8 went missing https://t.co/Cx91nM9k8H — AIRLIVE (@airlivenet) June 8, 2017

Воздушное судно пропало с радаров над Мьянмой 7 июня. Позже представители правительства страны подтвердили информацию о крушении военного самолета в Андаманском море. На борту самолета находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

BREAKING: Myanmar military plane carrying 116 missing: army chief, airport source - @AFP — Conflict News (@Conflicts) June 7, 2017

Среди пассажиров были в основном мьянмские военнослужащие со своими семьями. Они следовали в город Янгон.

«Связь неожиданно прервалась около 13.35 (10.35 по московскому времени – Прим. ФАН), когда самолет был где-то в 20 милях к западу от города Давэй», — сообщил журналистам представитель властей Мьянмы.

Была организована поисковая операция, в которой по данным AirLive, задействованы шесть кораблей и три самолета.

Семейство китайских семейство китайских многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-8 было разработано на базе советского военно-транспортного самолета Ан-12. Базовая модель совершила первый полет 25 декабря 1974 года.

В серийное производство эти самолеты были запущены в 1981 году и производятся по настоящее время на мощностях Shaanxi Aircraft Industry Corporation. Построено не менее 75 машин.

Самолет построен по аэродинамической схеме свободнонесущего высокоплана с однокилевым вертикальным оперением и убирающимся шасси. Силовая установка — подвешенные под трапециевидным крылом четыре турбовинтовых двигателя китайского или импортного производства, с четырехлопастными винтами. В транспортных модификациях самолета погрузка и разгрузка осуществляются через грузовой люк и рампу в задней части фюзеляжа.

Воздушные суда этого типа состоят на вооружении ВВС КНР, Венесуэлы, Пакистана, Судана, Шри-Ланки, Мьянмы и Танзании.

В открытых источниках можно найти информацию о том, что всего за время эксплуатации Y-8 с самолетами этого типа произошло четыре катастрофы, в которых погибли в общей сложности 80 человек на борту и шесть человек на земле. Федеральное агентство новостей вспомнило о них.

Военно-транспортный самолет Y-8D военно-воздушных сил Шри-Ланки потерпел крушение 5 июля 1992 года. Борт следовал внутренним рейсом из Коломбо в Палали с грузом вооружения. Катастрофа произошла в районе Иакаччи на севере страны.

Погибли находившиеся на борту 19 человек. Ответственность за крушение воздушного транспорта взяли на себя представители радикальной организации «Тигры освобождения «Тамил илама». Они заявляли, что сбили самолет. Но власти Шри-Ланки официально эту информацию не подтвердили.

Катастрофа двух транспортных самолетов Y-8 произошла 4 января 2001 года неподалеку от авиабазы Чжэнчжоу в китайской провинции провинция Хэнань. Самолеты принадлежали военно-воздушным силам Народно-освободительной армии Китая. При этом одно из воздушных судов рухнуло на жилой дом.

Погибли оба экипажа — 16 летчиков, и еще шесть человек на земле. Информация о причинах крушения разнится. Согласно данным СМИ, экипажи допустили столкновение в воздухе. А официальная версия гласит, что оба самолета разбились в результате обледенения.

15 августа 2002 года транспортный самолет Y-8B ВВС Шри-Ланки, выполнявший тестовый полет после замены двигателей, разбился в районе аэропорта Ратмалана в Коломбо. Погибли все пять членов экипажа. Перед катастрофой летчики успели сообщить диспетчеру о пожаре и потере одного из двигателей.

Еще одна катастрофа произошла 3 июня 2006 года. Тогда самолет дальнего радиолокационного наблюдения и контроля Shaanxi KJ-200 (второй прототип, построенный на базе «транспортника» Y-8F-600 – Прим. ФАН ) ВВС НОАК потерпел крушение в китайской провинции Аньхой. Борт выполнял испытательный полет. Воздушное судно потеряло управление, врезалось в гору близ деревни Яоцунь и полностью разрушилось.

Погибли все находившиеся на борту 40 человек — пятеро членов экипажа и 35 пассажиров, в том числе высокопоставленные военные и авиационные инженеры. Причиной крушения стало обледенение крыла, , вызванное ошибками при проектировании самолета. В дальнейшем в ходе доработки в конструкцию крыла и хвостового оперения были внесены изменения.