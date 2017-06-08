Центр ядерной медицины хотят открыть во Владивостоке к 2020 году
Владивосток, 8 июня. Столица Приморья обзаведется собственным Центром ядерной медицины. Построить и открыть его хотят до 2020 года. Такими планами сегодня поделился губернатор края Владимир Миклушевский.
Центр должен полностью покрыть потребности местных жителей в проведении позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), помогающей выявлять онкологические заболевания. Пока ПЭТ-исследования проводятся в медицинском центре Дальневосточного университета, где за год могут обследоваться порядка 1 тысячи человек, а нуждающихся в этом около 6 тысяч.
«Чтобы мы полностью удовлетворили спрос, нужно 6 тысяч исследований в год, чтобы выявлять больных онкологией. Нам надо построить собственный центр ядерной медицины, где будут производить свои фармпрепараты. Поэтому нужен собственный циклотрон и собственная лаборатория фармпрепаратов», — пояснил Миклушевский.
Он добавил, что строительство Центра начнется уже в ближайшее время.