Центр ядерной медицины хотят открыть во Владивостоке к 2020 году

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Владивосток, 8 июня. Столица Приморья обзаведется собственным Центром ядерной медицины. Построить и открыть его хотят до 2020 года. Такими планами сегодня поделился губернатор края Владимир Миклушевский.

Центр должен полностью покрыть потребности местных жителей в проведении позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), помогающей выявлять онкологические заболевания. Пока ПЭТ-исследования проводятся в медицинском центре Дальневосточного университета, где за год могут обследоваться порядка 1 тысячи человек, а нуждающихся в этом около 6 тысяч.

«Чтобы мы полностью удовлетворили спрос, нужно 6 тысяч исследований в год, чтобы выявлять больных онкологией. Нам надо построить собственный центр ядерной медицины, где будут производить свои фармпрепараты. Поэтому нужен собственный циклотрон и собственная лаборатория фармпрепаратов», — пояснил Миклушевский.

Он добавил, что строительство Центра начнется уже в ближайшее время.