Детей, отравившихся в Чите конфетами с наркотиками, выписывают из больницы

В Избранное

Скопировать

Чита, 08 июня. В столице Забайкальского края выписали одного из пострадавших после употребления конфет с наркотиками.

Как передает «Газета.ru», родители уже забрали выписанного несовершеннолетнего, кроме того, сегодня в течение дня будет выписан второй из пострадавших. Еще трое детей будут отпущены из больницы завтра.

Напомним, что в больницы Читы на днях были госпитализированы пять подростков с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Как выяснилось позже, дети съели конфеты «Бешеная пчелка» производства фабрики Roshen, в которых был наркотик.

Добавим, что региональное СУ СК РФ возбудило дело по статье «незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» (ст. 228.1 УК РФ).