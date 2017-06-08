ВТБ требует взыскать с акционера «Юлмарта» более 650 млн рублей

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Москва, 8 июня. Банк ВТБ подал исковое заявление более чем на 650 млн рублей к одному из основных акционеров «Юлмарта» Дмитрию Костыгину. Иск был принят к производству Дзержинском райсудом Петербурга 6 июня.

Как пишет газета «Коммерсантъ», ВТБ хочет взыскать с акционера задолженность по договору поручительства, согласно которому интернет-ритейлеру «Юлмарт» открыли кредитную линию с лимитом 715 млн рублей.

Пресс-служба кредитной организации подтвердила изданию, что Костыгин выступает поручителем по кредиту «Юлмарта». В ВТБ утверждают, что не получали от акционера конкретных предложению по урегулированию задолженности. По информации банка, суд вынес определение об аресте имущества ответчика. Костыгин же сообщил газете, что ничего не знает об иске.